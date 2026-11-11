«Gen Z regelt» - 36 Verdächtige nach Ausschreitungen
Flaschen, Steine und Farbbeutel flogen bei «Gen Z regelt» in Stuttgart, Müllbehälter brannten. Nun hat die Polizei 36 Verdächtige identifiziert – und ermittelt weiter.
Stuttgart (dpa) - Nach teils heftigen Ausschreitungen und auch Gewalt gegen Einsatzkräfte im Zuge der Demonstration «Gen Z regelt» in Stuttgart hat die Polizei mittlerweile 36 Verdächtige identifiziert. Derzeit würden zudem 57 Strafanzeigen im Zusammenhang mit den Vorfällen bearbeitet, teilte die Polizei weiter mit.
Mehrere hundert Datensätze werden ausgewertet
Eine Ermittlungsgruppe war eigens zur Aufklärung von Straftaten auf der Kundgebung am 31. Oktober eingesetzt worden. Auf einem Hinweisportal seien inzwischen mehrere hundert Datensätze mit Bild- und Videomaterial eingegangen, die nun ausgewertet würden.
Bei der Versammlung in der Landeshauptstadt war unter anderem Pyrotechnik gezündet worden. Nach dem Ende der Veranstaltung waren nach Worten der Polizei viele Menschen vor Ort geblieben und bewarfen Beamte und Polizeifahrzeuge mit Flaschen, Steinen und Farbbeuteln. Gebäude und andere Fahrzeuge seien ebenfalls beschädigt worden.
Auch Müllbehälter waren in Brand gesetzt und die Scheibe einer Bank zerstört worden. Acht Polizeibeamte wurden den Angaben zufolge leicht verletzt. Einige Teilnehmer der etwa 6.000 Menschen umfassenden Kundgebungen seien vermummt gewesen.