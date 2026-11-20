Stuttgart (dpa/lsw) - Die Initiative «Gen Z regelt» will erneut junge Menschen in mehreren Städten Baden-Württembergs auf die Straße bringen. Die Kundgebungen sind vor allem am Nachmittag unter anderem in Karlsruhe, Mannheim und Freiburg geplant, auch für Stuttgart haben die Veranstalter einen Protest angekündigt.

Die Initiative setzt sich etwa für bezahlbare Wohnungen, mehr Geld für Schulen und wirksameren Klimaschutz ein. Gegen eine mögliche Wehrpflicht soll ebenfalls demonstriert werden.

Weniger Anmeldungen im Internet

Zu den neuen Protesten hat die Initiative nach eigenen Angaben auch in Ulm, Freiburg, Ravensburg und Lörrach aufgerufen. Allerdings haben sich auf der Internetseite des Bündnisses bislang deutlich weniger Menschen für die Proteste interessiert gemeldet als vor den Demonstrationen Ende Oktober: In Stuttgart waren es knapp 1.000, in Karlsruhe etwas mehr als 400, in Mannheim rund 250 und in Lörrach 50. Diese Zahlen geben keinen verlässlichen Aufschluss über die tatsächliche Beteiligung.

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Bei den Protesten Ende Oktober hatte es in Stuttgart und Karlsruhe Zwischenfälle gegeben. In der Landeshauptstadt war unter anderem Pyrotechnik gezündet worden; Beamte und Polizeifahrzeuge wurden mit Flaschen, Steinen und Farbbeuteln beworfen. Nach Polizeiangaben wurden mehrere Polizisten leicht verletzt. Die überwiegende Mehrheit der Demonstrierenden hatte sich nach Angaben der Behörden friedlich verhalten.

Politik trifft Jugend

Kurz vor den Protesten wollen sich führende Landespolitiker unter dem Motto «NextGen trifft Politik» mit Vertreterinnen und Vertretern von Jugendverbänden beraten (14.30 Uhr). Auf Einladung von Landtagspräsident Thomas Strobl (CDU) nehmen unter anderem Kultusminister Andreas Jung (CDU) und Sozialminister Oliver Hildenbrand (Grüne) an dem Gespräch teil. Ebenso am Tisch sitzen die Vorsitzenden der Landtagsfraktionen sowie die Vorsitzenden des Landesjugendrings, des Landesjugendbeirats, des Landesschülerbeirats und des Dachverbands der Jugendgemeinderäte.

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