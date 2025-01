Genderverbot an Schulen - Positive Bilanz der Regierung

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Jahr nach ihrem Start zieht Hessens schwarz-rote Landesregierung ein positives Zwischenfazit bei ihrem Verbot von Gendersonderzeichen in Texten an Schulen. Der Koalitionsvertrag schreibt fest, «dass in der öffentlichen Verwaltung sowie weiteren staatlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen (wie Schulen, Universitäten, Rundfunk) auf das Gendern mit Sonderzeichen verzichtet wird und eine Orientierung am Rat für deutsche Rechtschreibung erfolgt».