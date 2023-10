Generalmajor Markus Kurczyk in Ruhestand versetzt

Berlin (dpa) - Der Kommandeur des Zentrums Innere Führung der Bundeswehr, Generalmajor Markus Kurczyk, ist in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Generalinspekteur Carsten Breuer habe ihm am Freitag in Bonn die entsprechende Urkunde ausgehändigt, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Samstag. Eine solche Versetzungsurkunde muss von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterzeichnet werden. Zuvor hatte die «Süddeutsche Zeitung» über den Fall berichtet.