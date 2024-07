Genossenschaftsbanken steigern Gewinn deutlich

Frankfurt/Main (dpa) - Die Genossenschaftliche Finanzgruppe hat den Zinsschock überwunden und im vergangenen Jahr ihren Gewinn deutlich gesteigert. 14,4 Milliarden Euro vor Steuern bedeuten einen großen Sprung nach 4,2 Milliarden Euro im Vorjahr. Unter dem Strich steht bei der Finanzgruppe rund um die Volks- und Raiffeisenbanken nun für 2023 ein nahezu verfünffachtes Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro nach 2,3 Milliarden im Jahr zuvor, wie sie in Frankfurt verkündet.

Der rasante Zinsanstieg hatte 2022 an den Märkten zu Kursverlusten etwa für Staatsanleihen geführt, die einen Großteil der Eigenanlagen der Institute ausmachen. In der Folge mussten die Papiere neu bewertet werden und sorgten für ein kräftiges Minus von 6,8 Milliarden Euro in der Bilanz. 2023 erreichte das Ergebnis aus Finanzanlagen nun wieder den positiven Bereich mit 1,34 Milliarden Euro. Auch das klassische Bankgeschäft trug zur Erholung bei, wie die Gruppe berichtet. Die Bestände im Kreditgeschäft wuchsen um 2,4 Prozent.