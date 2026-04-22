Gepäckdiebstahl im Zug: So schützt du deine Koffer

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bereits einfache Vorsichtsmaßnahmen können Reisende davor schützen, in der Bahn Opfer eines Kofferdiebstahls zu werden. Prävention und Aufklärung hätten diesbezüglich hohe Priorität, teilte eine Sprecherin mit. In ICE-Zügen können Reisende ihr Gepäck in Sitznähe verstauen oder bei der Reservierung Plätze mit guter Sicht auf die Ablagen wählen. Wertsachen sollten am Körper getragen und beim Verlassen des Sitzes mitgenommen werden.

Für größere Koffer empfiehlt Klaus Zecher vom Fahrgastverband Pro Bahn in Hessen, Mitreisende zu bitten, kurz ein Auge auf ihr Gepäck zu haben. Diebstähle würden dem Verband nur selten gemeldet. Kommt es dennoch zum Diebstahl, sollte umgehend das Zugpersonal informiert werden, damit gegebenenfalls die Polizei eingeschaltet werden kann, so die Bahnsprecherin.

Zuletzt wurde ein 31-Jähriger in Frankfurt angeklagt. Er soll zwischen dem 17. September und 5. November 2025 an einer Serie von Kofferdiebstählen beteiligt gewesen sein. Der mutmaßliche Schaden: über 260.000 Euro.