Gepäckstück sorgt für Polizeieinsatz und Sperrung

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein herrenloses Gepäckstück hat in Darmstadt am Mittwoch zu einem Polizeieinsatz und Verkehrsbehinderungen geführt. Am Morgen hatte ein Bürger gemeldet, dass ein Rucksackkoffer vor einem Gebäude der Staatsanwaltschaft stand, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei sperrte den Bereich um den Mathildenplatz daraufhin großräumig ab. Besonders geschulte Kräfte des Landeskriminalamtes (LKA) untersuchten und öffneten den Koffer. Darin hätten sich lediglich Alltagsgegenstände befunden, woraufhin die Sperrung aufgehoben worden sei.