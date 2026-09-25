Handbremse vergessen

Geparktes Auto stürzt in Stuttgarter Baugrube

Böses Erwachen für einen Autofahrer: Am Morgen muss er sein kaputtes Auto aus einer Baustelle holen lassen.

Die Polizei ist bei dem Unfall an einer Stuttgarter Baustelle im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Die Polizei ist bei dem Unfall an einer Stuttgarter Baustelle im Einsatz. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein geparktes Auto ist in Stuttgart in eine Baugrube gestürzt. Verletzt wurde niemand, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der 51 Jahre alte Halter des Autos hatte seinen Wagen vor einer Baustelle geparkt und wohl vergessen, die Handbremse anzuziehen, wie es hieß. Der 51-Jährige verständigte den Abschleppdienst. Wie tief die Baugrube ist und wie aufwendig sich die Bergung gestaltet, war zunächst unklar. Auch zum Schaden lagen noch keine Informationen vor. Die Unfallaufnahme dauert an.

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