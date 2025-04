Gericht: Afghane darf für Gefängnisstrafe abgeschoben werden

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Auslieferung eines wegen Dokumentenmissbrauchs verurteilten Mannes nach Griechenland ist rechtlich zulässig. Das entschied das Oberlandesgericht Frankfurt am Main. Die Tat des Missbrauchs von Ausweispapieren sei sowohl in Deutschland als auch in Griechenland strafbar, zudem sei er auslieferungsfähig und habe keinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland.