Gerichtsbeschluss: Heimunterbringung von Kind unrechtmäßig

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Kind darf nicht in einem Heim untergebracht werden, weil es keinen Kontakt zum Vater will und die Mutter es mutmaßlich zum Kontaktabbruch mit dem Vater drängt. Dieses Urteil hat das Oberlandesgericht Frankfurt gefällt, wie es am Montag bekannt gab. In dem Fall ging es demnach um ein Mädchen, dass im Haushalt seiner Mutter aufgewachsen war. Im Alter von sieben Jahren verweigerte das Kind plötzlich den Kontakt zum Vater. «Die Mutter war davon ausgegangen, dass es zwischen Vater und Tochter zu sexuell getönten Vorfällen gekommen war», hieß es vom Gericht. Ein Sachverständigengutachten widerlegte dies jedoch. Die Ablehnung des Mädchens sei maßgeblich auf eine Beeinflussung durch die Mutter zurückgegangen, befand der Senat damals.