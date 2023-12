Gering Literalisierte für Angebote oft schwer zu erreichen

Wiesbaden/Frankfurt (dpa/lhe) - 6,2 Millionen Menschen in Deutschland haben laut der bundesweiten Leo-Studie erhebliche Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben. In Hessen sind nach vorsichtigen Schätzungen des hessischen Kultusministeriums 630.000 Menschen von geringer Literalität betroffen. Sie an Grundbildungsangebote heranzuführen, gestaltet sich oftmals schwierig. «Wenn Sie sehen, wie viele Menschen wir erreichen und zu uns kommen, und das in Relation setzen zu der Zahl der Betroffenen, dann ist das ein absoluter Tropfen auf den heißen Stein», sagte der Direktor des Hessischen Volkshochschulverbands, Christoph Köck.