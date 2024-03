Gesa Krause träumt von Olympia

Frankfurt/Main (dpa) - Die Olympischen Spiele in Paris sind der große Traum der jungen Mama Gesa Krause. Dafür investiert sie viel, nimmt auch Entbehrungen in Kauf. «Die Motivation dafür kommt tief aus meinem Inneren. Ich will unbedingt zum vierten Mal dabei sein. Das treibt mich an», sagte die 3000-Meter-Hindernisläuferin im Team-D-Podcast «ROADTOPARIS». Es sei einfach ihr Wunsch, noch einmal über sich hinauszuwachsen und etwas Großes zu zeigen. «Ich will es zumindest probieren. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt», sagte sie.