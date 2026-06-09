Geschäftsführer Gleim verlässt die Skyliners-Basketballer
Sebastian Gleim macht überraschend Schluss beim hessischen Basketball-Bundesligisten. Warum es den Manager zum ehemaligen Bundestrainer und Weltmeister-Coach Gordon Herbert nach Neuseeland zieht.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach nur einem Jahr im Amt als Sport-Geschäftsführer der Skyliners Frankfurt verlässt Sebastian Gleim den Verein wieder. Wie der hessische Basketball-Bundesligist mitteilte, wird der 41-Jährige ans andere Ende der Welt nach Neuseeland gehen, um den ehemaligen Bundestrainer Gordon Herbert bei den New Zealand Breakers als erster Assistent zu unterstützen. Das Team spielt in der australischen Liga.
Die Skyliners entsprachen damit dem Wunsch Gleims, nach Neuseeland zurückzukehren. Bereits vor seinem Engagement in Frankfurt arbeitete er für ein Jahr bei den Franklin Bulls. Gleim bedankte sich bei den Hessen für die Chance. «Dies bedeutet meiner Familie und mir sehr viel», sagte er.
Anfrage aus «heiterem Himmel»
Die Möglichkeit, erneut in Neuseeland zu arbeiten sei aus heiterem Himmel gekommen. «Und zerreißt mich etwas, weil der Plan, hier in meiner Heimat Frankfurt Teil von etwas Außergewöhnlichem zu werden, deutlich langfristiger angelegt war. Die Entscheidung war unglaublich schwer», sagte er.
Für die Skyliners Juniors wurde indes Troy Culley als neuer Coach verpflichtet. Der Brite kommt von den Tigers Tübingen nach Frankfurt und soll den Nachwuchs in der 2. Bundesliga führen sowie die Talente weiter entwickeln.