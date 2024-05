Geschäftspartner mit Kopfschuss getötet - Elf Jahre Haft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er einen Geschäftspartner mit einem Kopfschuss tötete, ist ein 42 Jahre alter Mann vom Landgericht Frankfurt zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter gingen bei ihrem Urteil am Donnerstag von vollendetem Totschlag aus. Der aus Aserbaidschan stammende Angeklagte räumte in dem mehrwöchigen Prozess die Tat ein, die sich Anfang Dezember 2022 in Frankfurt-Praunheim ereignet hatte.