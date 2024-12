Gesetz zum künftigen Status von Hanau in Landtag eingebracht

Wiesbaden (dpa/lhe) - Auf dem Weg zur Kreisfreiheit der Stadt Hanau ist ein weiterer wichtiger Schritt getan worden. Die Abgeordneten im hessischen Landtag berieten in erster Lesung über das «Gesetz über die Ausgliederung der Stadt Hanau aus dem Main-Kinzig-Kreis». Hanau will am 1. Januar 2026 den Kreis verlassen. «Huxit» wird die Kreisfreiheit mitunter genannt - unter Anspielung auf den Brexit und das Hanauer Autokennzeichen HU.