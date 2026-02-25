Gesperrte Gleise wegen Bauarbeiten im Hauptbahnhof
Monatelange Gleissperrung im Frankfurter Hauptbahnhof: Eine digitale Simulation soll die Einschränkungen für Reisende möglichst gering halten.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen Bauarbeiten im Frankfurter Hauptbahnhof werden ab diesem Freitag (27. Februar) für mehrere Monate die Bahnsteige 15 und 16 gesperrt. In dem Bereich entstehe eine neue Gleisbrücke, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Die Arbeiten sollen bis in den Juli hinein andauern. Der Bahnbetrieb solle weiter laufen.
Die gesperrten Bahnsteige sollen mit Bauzäunen von den benachbarten Bahnsteigen abgeschirmt werden. Eine ähnliche Maßnahme gab es vor einigen Jahren bereits bei den Gleisen 12 und 13, wie die Bahn mitteilte.
Die Arbeiten seien zuvor digital simuliert worden. Damit sollen Risiken im Bauablauf und damit die Einschränkungen für die Reisenden reduziert werden, erklärte die Bahn. Die digitale Planungsmethode soll dazu beitragen, alle Planungsschritte optimal aufeinander abzustimmen.