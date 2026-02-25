Deutsche Bahn

Gesperrte Gleise wegen Bauarbeiten im Hauptbahnhof

Monatelange Gleissperrung im Frankfurter Hauptbahnhof: Eine digitale Simulation soll die Einschränkungen für Reisende möglichst gering halten.

Wegen Bauarbeiten gibt es Sperrungen am Frankfurter Hauptbahnhof. (Archivbild) Foto: Helmut Fricke/dpa
Wegen Bauarbeiten gibt es Sperrungen am Frankfurter Hauptbahnhof. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen Bauarbeiten im Frankfurter Hauptbahnhof werden ab diesem Freitag (27. Februar) für mehrere Monate die Bahnsteige 15 und 16 gesperrt. In dem Bereich entstehe eine neue Gleisbrücke, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Die Arbeiten sollen bis in den Juli hinein andauern. Der Bahnbetrieb solle weiter laufen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die gesperrten Bahnsteige sollen mit Bauzäunen von den benachbarten Bahnsteigen abgeschirmt werden. Eine ähnliche Maßnahme gab es vor einigen Jahren bereits bei den Gleisen 12 und 13, wie die Bahn mitteilte. 

Die Arbeiten seien zuvor digital simuliert worden. Damit sollen Risiken im Bauablauf und damit die Einschränkungen für die Reisenden reduziert werden, erklärte die Bahn. Die digitale Planungsmethode soll dazu beitragen, alle Planungsschritte optimal aufeinander abzustimmen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bauarbeiten im Frankfurter Hauptbahnhof - Umleitungen nötig
Bahnverkehr

Bauarbeiten im Frankfurter Hauptbahnhof - Umleitungen nötig

An mehreren Stellen wird an den Schienen des Frankfurter Hauptbahnhofs gearbeitet. Fahrgäste müssen sich nachts und an den Wochenenden auf Einschränkungen einstellen.

22.08.2025

Umleitungen wegen Bauarbeiten im Frankfurter Hauptbahnhof
Bahnverkehr

Umleitungen wegen Bauarbeiten im Frankfurter Hauptbahnhof

An mehreren Stellen wird an den Schienen des Frankfurter Hauptbahnhofs gearbeitet. Fahrgäste müssen sich auf Einschränkungen einstellen.

07.08.2025

Zwei Züge pro Bahnsteig am Hauptbahnhof Frankfurt
Mehr Kapazität

Zwei Züge pro Bahnsteig am Hauptbahnhof Frankfurt

Als Kopfbahnhof sorgt der Frankfurter Hauptbahnhof immer wieder für Verspätungen, die bundesweit spürbar sind. Eine neue Maßnahme soll kurzfristig Entlastung bringen.

19.05.2025

Deutsche Bahn baut an jedem fünften Hauptbahnhof
Baustelle Bahnhof

Deutsche Bahn baut an jedem fünften Hauptbahnhof

Viele Hauptbahnhöfe in Deutschland sind eine Baustelle - und zwar jahrelang. Das hat oft Folgen für Hunderttausende Reisende täglich.

26.10.2024

Verkehr

Kölner Hauptbahnhof am Sonntag für Zugverkehr gesperrt

Die Bahn errichtet am Knotenpunkt Köln mit Aufwand ein neues elektronisches Stellwerk. Es soll den Hauptbahnhof fit für den zunehmenden Zugverkehr machen. Wegen Bauarbeiten kommt es zu Einschränkungen.

03.11.2023