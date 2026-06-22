Geruchsbelästigung

Gestank nach Umstellung in Kläranlage Göppingen

Nach der Einführung eines neuen Trocknungsverfahrens für Klärschlamm klagen Anwohner in Göppingen und Umgebung über unangenehme Gerüche. Experten suchen nach der Ursache.

Unangenehme Gerüche aus einer Kläranlage belästigen Bürger. (Symbolfoto) Foto: Oliver Berg/dpa
Unangenehme Gerüche aus einer Kläranlage belästigen Bürger. (Symbolfoto)

Göppingen (dpa/lsw) - Ein beißender Geruch aus der Kläranlage sorgt in Göppingen und Umgebung bei Anwohnern für Unmut. Wie die Stadt jetzt mitteilte, wurde die neue Anlage deshalb auf ein Minimum heruntergefahren. 

Der Grund für den unerwarteten Gestank sei die Umstellung auf ein neues Verfahren zur Trocknung von Klärschlamm. Dabei werde der feuchte Klärschlamm nur mit Hilfe von Abwärme getrocknet und zu einem Trockengranulat verarbeitet. Chemikalien kämen dabei nicht zum Einsatz. 

Von den Gerüchen seien vor allem Anwohner im Bereich der Kläranlage sowie Bürger in Faurndau und Uhingen betroffen. Spezialisten seien dabei, die Ursachen zu analysieren und eine Lösung zu entwickeln.

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