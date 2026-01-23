Bild
Kriminalität

Gesuchter Mann am Frankfurter Flughafen festgenommen

Nach der Ankunft aus Thailand nimmt die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen einen gesuchten Mann fest. In der Türkei erwartet ihn eine mehrjährige Freiheitsstrafe.

In der Türkei erwartet den Mann eine lange Haftstrafe. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Frankfurt (dpa/lhe) - Die Bundespolizei hat am Frankfurter Flughafen einen international gesuchten Mann festgenommen. Der 43-jährige türkische Staatsangehörige wurde seit Januar 2025 wegen des sexuellen Missbrauchs eines Kindes und der Freiheitsberaubung von türkischen Behörden gesucht, wie die Bundespolizei mitteilte. Ein Fahndungshinweis habe zur Festnahme nach der Ankunft des Mannes aus Thailand am Donnerstag geführt. 

Auch in Deutschland sei der Mann polizeibekannt, unter anderem wegen Urkundenfälschung und Erpressung, hieß es. Bei der Durchsuchung des Mannes sei zudem ein Messer gefunden worden. Er wurde an die Justiz überstellt. In der Türkei warte eine Freiheitsstrafe von acht Jahren und 14 Monaten auf ihn.

