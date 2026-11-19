Karlsruhe (dpa) - Die Drogeriemarktkette dm baut ihre Dienstleistungen im Bereich Gesundheit aus. So sollen nach Angaben des Unternehmens langfristig die Möglichkeiten zur Hautanalyse ausgeweitet werden. Die Blutanalyse, die dm bereits im Portfolio hatte, sei wegen der Insolvenz eines Partners zwar seit August ausgesetzt. Die Nachfrage sei aber sehr zufriedenstellend gewesen. Es werde geprüft, wie und mit welchem Partner sich dm neu aufstellen könne. Ebenso sei weiterhin ein Angebot zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen geplant.

Fokus auf Thema Gesundheit - aber Gerichtsurteile stehen aus

Der Konzern betrachtet das Thema Gesundheit als Zukunftsfeld. Er ging Ende vergangenen Jahres mit der Versand-Apotheke dm-med an den Start. Den Angaben zufolge sind dort unter anderem 2.500 apothekenpflichtige Arzneimittel erhältlich.

Das Angebot werde flankiert von Gesundheitsdienstleistungen in dm-Märkten - neben Hautanalysen auch ein Augenscreening. Letzteres soll bis Ende Januar 2027 in 30 Märkten möglich sein, bisher sind es 9. Zugleich würden Sortimente und dm-Marken im Gesundheitsbereich ausgebaut, hieß es.

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Wegen des Augenscreenings und der Versand-Apotheke, die dm als rechtlich eigenständigen Partner bezeichnet, laufen Klagen am Landgericht Karlsruhe. Eingereicht wurden sie von der Wettbewerbszentrale. Sie ist der Meinung, dass der Augencheck nur von Ärzten, Heilpraktikern und/oder Optikern durchgeführt werden darf und will zudem die Online-Apotheke im Grunde verbieten lassen. Die Urteile dazu sollen am 26. November und am 9. Dezember fallen.

Umsatz weiter gesteigert

Der dm-Umsatz stieg in Deutschland im abgelaufenen Geschäftsjahr (30. September) um 7,3 Prozent auf knapp 14,3 Milliarden Euro; bei der dm-Gruppe steht eine Steigerung um 9,3 Prozent auf fast 21 Milliarden Euro in den Büchern. Zum Gewinn macht dm traditionell keine Angaben.

Seine Investitionen in Deutschland will das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr 2026/2027 um 26 Prozent auf 356 Millionen Euro aufstocken - das Geld soll vor allem in die Märkte, in Logistik und Technologie fließen.

Rund 2,4 Millionen Menschen kaufen den Angaben zufolge täglich in den knapp 2.200 deutschen Märkten ein. Der Umsatz im Onlinegeschäft sei gewachsen - in absoluten Zahlen aber nicht so stark wie der im stationären Geschäft.