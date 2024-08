Wiesbaden (dpa/lhe) - Das hessische Gesundheitsministerium mahnt wegen der anhaltenden Hitze zu besonderer Vorsicht. Vom Wochenende an wird nach aktueller Prognose an vier Tagen in Folge eine gefühlte Temperatur von mehr als 32 Grad erreicht. Damit ist Stufe 2 des hessischen Hitzewarnsystems erreicht.