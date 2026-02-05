Getöteter Zugbegleiter: Minister fordert mehr Zivilcourage

Wiesbaden (dpa) - Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter im benachbarten Rheinland-Pfalz hat Hessens Verkehrsminister Kaweh Mansoori (SPD) zu mehr Zivilcourage aufgerufen. Er wünsche sich parteiübergreifend ein Nachdenken darüber, «welchen Beitrag wir dazu leisten können, gegen diese Verrohung in unserer Gesellschaft, die sich immer mehr nicht nur in der Sprache ausdrückt, sondern auch in Taten, vorzugehen», sagte der hessische Vizeregierungschef im Wiesbadener Landtag.

Foto: Arne Dedert/dpa Hessens Verkehrsminister Kaweh Mansoori (SPD) findet deutliche Worte nach dem tödlichen Angriff auf einen Bahnmitarbeiter im Nachbarland Rheinland-Pfalz. (Archivbild)

Es gehe um die Frage, wie dazu beigetragen werden könne, «dass es uns mehr angeht, was unseren Nachbarn und Mitmenschen widerfährt und wie man Zivilcourage stärken kann in einer Zeit, in der sich offenbar niemand berufen fühlte, dazwischen zugehen, als jemand aus unserer Mitte totgeprügelt wurde», mahnte Verkehrsminister Mansoori.

Bundesweites Entsetzen