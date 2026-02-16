Gewalt gegen Polizei bleibt auf hohem Niveau

Stuttgart (dpa/lsw) - Beleidigungen, Schläge, Tritte, Messerattacken: Die Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten in Baden-Württemberg verharrt auf besorgniserregendem Niveau – trotz leichter Rückgänge in einzelnen Bereichen. Im vergangenen Jahr wurden 6.299 Fälle registriert, wie das Innenministerium der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Das ist nur rund ein Prozent weniger als im Rekordjahr 2024.

14.586 Mal wurden Polizistinnen und Polizisten demnach Opfer von Gewalt - so viele wie nie, so das Ministerium. Die Zahl verletzter Polizisten sank jedoch um 8,9 Prozent: 2.535 Beamte wurden 2025 verletzt, darunter 16 schwer.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) spricht von einem «gesamtgesellschaftlichen Problem», das «längst keine Randerscheinung mehr» mehr sei. Der Ton werde rauer. In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Fälle laut Innenministerium gar um 43,4 Prozent gestiegen. Die Bandbreite reicht von Beleidigungen und Bedrohungen über Widerstand und tätliche Angriffe bis hin zu versuchten Tötungsdelikten.

Die Uniform 2.0

Zwar sank die Zahl der Messerangriffe gegen Polizeibeamte im Jahr 2025 um acht auf 47 Fälle. Laut Strobl seien das aber immer noch alarmierende Zahlen und «genau 47 zu viel». Neun Beamte wurden dabei leicht, zwei schwer verletzt. Getötet wurde im vergangenen Jahr kein Polizist bei einem Angriff. 2024 starb der Polizist Rouven Laur nach einem Messerangriff auf dem Mannheimer Marktplatz.

Um die Beamten vor Messerangriffen besser zu schützen, wird die Polizeiuniform in Baden-Württemberg nun weiterentwickelt. Die Uniformen werden mit sogenannten schnitthemmenden Elementen ausgestattet. «Wir wollen so alles dafür tun, unsere Polizistinnen und Polizisten bestmöglich auch vor brutalsten Angriffen zu schützen», so Strobl. Er will die neuen Kleidungsstücke am Montag der Öffentlichkeit präsentieren. Mit der «Blauen Uniform 2.0» würden künftig empfindliche Körperbereiche mit schnitthemmenden Elementen geschützt, so das Ministerium.

Auch Feuerwehr und Rettungsdienst betroffen