Gewerkschaft DBV fordert zweistelliges Lohnplus bei Postbank

Frankfurt/Main (dpa) - Eine Verlängerung des Kündigungsschutzes für Postbankbeschäftigte bis Ende 2027 steht für die Bankengewerkschaft DBV in den anstehenden Tarifverhandlungen ganz oben auf der Agenda. Zudem erwarteten die Beschäftigten von Postbank, Postbank Filialvertrieb, PCC Services GmbH und BCB AG «endlich einen Ausgleich für die auf mehr als zehn Prozent angewachsenen Inflations-Einbußen», teilte der Deutsche Bankangestellten-Verband (DBV) am Freitag mit. Daher fordere der DBV in der 2024 anstehenden Tarifrunde eine Erhöhung aller Gehälter um jeweils 14,5 Prozent bei der zum Deutsche-Bank-Konzern gehörenden Postbank.