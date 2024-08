Gewerkschaften gegen Lufthansas Tarifabschluss mit Verdi

Frankfurt/Main (dpa) - In der Lufthansa-Gruppe braut sich der nächste Tarifkonflikt zusammen. Die im Konzern etablierten Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und Ufo planen gemeinsame Maßnahmen von Piloten und Kabinenpersonal beim Ferienflieger Discover Airlines. Hintergrund ist der Tarifabschluss mit der Konkurrenzgewerkschaft Verdi, die nach Einschätzung der beiden nicht berücksichtigten Gewerkschaften nur wenige Mitglieder unter den rund 1900 Beschäftigten des fliegenden Personals bei Discover hat.

Am Mittwoch (9.30 Uhr) wollen Ufo und VC gemeinsam über das weitere Vorgehen bei der jungen Airline mit zuletzt 27 Flugzeugen informieren. Die Piloten haben dort bereits im vergangenen Winter für erste Tarifverträge gestreikt, während Ufo zu einem Warnstreik aufgerufen hatte. Man rücke in der gemeinsamen Tarifarbeit noch enger zusammen, hieß es am Dienstag.