Baden-Württemberg hat gewählt

Gewerkschaften wollen Wirtschaftspakt mit neuer Regierung

Die Grünen haben bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg knapp vor ihrem Koalitionspartner CDU gesiegt. Arbeitnehmervertreter nehmen die künftige Regierung bereits in die Pflicht.

Nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg regt der Deutsche Gewerkschaftsbund einen Pakt für «starke Wirtschaft und gute Arbeit» an. (Archivbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa
Nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg regt der Deutsche Gewerkschaftsbund einen Pakt für «starke Wirtschaft und gute Arbeit» an. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) einen Pakt für «starke Wirtschaft und gute Arbeit» angeregt. Bei diesem sollte sich die neue Landesregierung gemeinsam mit Unternehmen und Gewerkschaften auf die Sicherung des Industriestandorts durch mehr Investitionen, Innovationen und mehr Ausbildung verständigen, teilte der DGB mit. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Die Beschäftigten erwarten zu Recht, dass ihre Interessen gehört werden und sich ihre Lebensbedingungen konkret verbessern», sagte der Landesvorsitzende Kai Burmeister laut Mitteilung. Der DGB nannte als Ziele für die kommende Legislaturperiode unter anderem:

  • gute Arbeitsplätze im Land sichern und neue schaffen
  • Tarifbindung stärken und Tariftreue bei öffentlichen Aufträgen auch in Baden-Württemberg sicherstellen
  • bezahlbaren Wohnraum, verlässliche Kita-Versorgung und funktionierenden ÖPNV schaffen

Die Grünen haben die Landtagswahl in Baden-Württemberg am Sonntag gewonnen. Mit 30,2 Prozent der Zweitstimmen landeten sie laut vorläufigem Endergebnis knapp vor der CDU mit 29,7 Prozent, wie die Landeswahlleiterin mitteilte. Über Monate hatte die CDU in Umfragen deutlich vor den Grünen gelegen, der Abstand war erst kurz vor der Wahl stark geschmolzen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Grüne siegen mit Özdemir bei Wahl in Baden-Württemberg
Landtagswahl

Grüne siegen mit Özdemir bei Wahl in Baden-Württemberg

Monatelang sah es nach einem Sieg für die CDU aus - am Ende überholten die Grünen den Koalitionspartner. Die AfD verdoppelt ihr Ergebnis. Die SPD stürzt ab. FDP und Linke sind nicht im Landtag.

vor 19 Minuten

Warum die Landtagswahl in Baden-Württemberg besonders ist
Wahlkampf

Warum die Landtagswahl in Baden-Württemberg besonders ist

Die Landtagswahl im Südwesten ist die erste seit Jahren ohne Kretschmann, die erste mit Wahl ab 16 – und der Wahlkampf eskaliert auf den letzten Metern.

06.03.2026

Umfrage: CDU in Baden-Württemberg drei Punkte vor Grünen
Landtagswahl

Umfrage: CDU in Baden-Württemberg drei Punkte vor Grünen

Es bleibt spannend im Südwesten: Die Grünen sind der CDU auch in einer neuen Befragung des Instituts Insa auf den Fersen. Am Sonntag wird gewählt.

04.03.2026

Warum die Landtagswahl in Baden-Württemberg besonders ist
Wahlkampf

Warum die Landtagswahl in Baden-Württemberg besonders ist

Die Landtagswahl im Südwesten ist die erste seit Jahren ohne Kretschmann, die erste mit Wahl ab 16 – und womöglich die unberechenbarste in der Geschichte des Bundeslands.

02.03.2026

Das muss man zur Landtagswahl in Baden-Württemberg wissen
Landtagswahl 2026

Das muss man zur Landtagswahl in Baden-Württemberg wissen

Neuer Ministerpräsident, neues Wahlrecht, neue Parteien im Landtag? Bei der Landtagswahl am 8. März geht es in Baden-Württemberg um viel. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten.

02.03.2026