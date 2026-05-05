Gewitter und Starkregen in Hessen: Unwetter möglich
Ab Dienstag drohen in Hessen kräftige Gewitter mit Starkregen. Auch in der Nacht bleibt es teils turbulent.
Offenbach (dpa/lhe) - Auf Hessen kommt eine unbeständige und teils unwetterartige Wetterphase zu. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, steigt ab Dienstagnachmittag die Gefahr von Schauern und Gewittern im gesamten Bundesland deutlich an. Dabei kann es örtlich zu Starkregen kommen, auch einzelne Unwetter sind nicht ausgeschlossen.
Besonders am Dienstagabend und in der Nacht zum Mittwoch rechnen die Meteorologen verbreitet mit teils unwetterartigem Regen, der von Gewittern durchsetzt sein kann. Erst in der zweiten Nachthälfte soll sich die Lage allmählich beruhigen. Die Temperaturen erreichen am Dienstag Höchstwerte zwischen 16 und 21 Grad.
In der Nacht zum Mittwoch bleibt es vielerorts bedeckt und regnerisch. Vor allem im Norden kann es länger anhaltenden Starkregen geben, während die Niederschläge im Süden bereits nachlassen. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 6 Grad, in höheren Lagen bis auf 4 Grad.
Am Mittwoch setzt sich das wechselhafte Wetter fort: Bei meist starker Bewölkung treten gebietsweise Schauer und vereinzelt Gewitter auf, vor allem im Norden. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 20 Grad. Auch am Donnerstag bleibt es überwiegend wolkig mit weiteren Schauern und möglichen Gewittern bei maximal 13 bis 17 Grad.