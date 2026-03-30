Gewitter und Sturmböen in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen bleibt es in den nächsten Tagen ungemütlich. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kann es vor allem im Tagesverlauf zu Graupelgewittern und wiederholten Schauern kommen. Im Bergland könnte auch Schnee fallen. Bei Höchstwerten zwischen 7 und 11 Grad ziehen außerdem stürmische Böen auf. In der Nacht auf Dienstag bleibt es regnerisch und gerade in den Hochlagen kann es glatt werden.