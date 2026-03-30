Gewitter und Sturmböen in Hessen erwartet
Gewitter, Schnee und Graupel: Das Wetter in Hessen bleibt grau und ungemütlich. In den kommenden Tagen könnte es allerdings auflockern.
Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen bleibt es in den nächsten Tagen ungemütlich. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kann es vor allem im Tagesverlauf zu Graupelgewittern und wiederholten Schauern kommen. Im Bergland könnte auch Schnee fallen. Bei Höchstwerten zwischen 7 und 11 Grad ziehen außerdem stürmische Böen auf. In der Nacht auf Dienstag bleibt es regnerisch und gerade in den Hochlagen kann es glatt werden.
Der Dienstag bleibt bewölkt mit einzelnen Regenschauern. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von etwa 11 Grad und es weht ein mäßiger Wind. Ab Mittwoch könnte es auflockern. Die Temperaturen erreichen bis zu 13 Grad und ab dem Mittag soll es weitestgehend trocken bleiben.