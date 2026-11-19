Gießen (dpa/lhe) - Um besser gegen Parksünder vorgehen zu können, prüft die Stadt Gießen den Einsatz sogenannter Scan-Autos. Die Fahrzeuge könnten insbesondere Falschparker in absoluten Halteverbotszonen oder auf Fahrradspuren automatisch mit einer Kamera dokumentieren, sagte eine Sprecherin der Stadt. Zuvor hatte die «Gießener Allgemeine» darüber berichtet.

Das Anwohnerparken oder Behindertenparkplätze seien durch die Fahrzeuge hingegen schwieriger zu kontrollieren, da hierzu auch eine Parkberechtigung erfasst werden müsse. Aktuell werde unter anderem geprüft, ob Geld im Haushalt für die Anschaffung zur Verfügung stehe, sagte die Sprecherin. Wann der Einsatz der Scan-Autos starten könnte, sei noch unklar.

Ähnliche Technik in Frankfurt und Wiesbaden

Mannheim und Heidelberg testeten den Einsatz der Scan-Autos bereits im vergangenen Jahr, in Mannheim sollen sie auch über das Pilotprojekt hinaus genutzt werden. Auch Wiesbaden und Frankfurt setzen bereits eine ähnliche Technik ein, um Falschparker zu dokumentieren. Dort sind Kameras hinter den Windschutzscheiben von Linienbussen montiert, die vom Busfahrer per Knopfdruck ausgelöst werden. So sollen vor allem Falschparker ertappt werden, die Busspuren blockieren und so den Nahverkehr beeinträchtigen.