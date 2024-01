Gießener Uni: Archäologin Lorenz erste Präsidentin

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der hessische Wissenschaftsminister Timon Gremmels (SPD) hat der Präsidentin der Justus-Liebig-Universität Gießen, Katharina Lorenz, zu ihrem neuen Amt gratuliert. «Zum ersten Mal in der Geschichte der Justus-Liebig-Universität Gießen steht mit Prof. Dr. Katharina Lorenz eine Frau an der Spitze der Hochschule», sagte Gremmels am Mittwoch. Dies sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg, mehr weibliche Führungskräfte in der hessischen Hochschullandschaft zu haben. Lorenz ist seit 2018 Professorin für Klassische Archäologie an der Uni. Sie wurde den Angaben zufolge am Mittwoch vom Erweiterten Senat der Universität ins Amt gewählt.