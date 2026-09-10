Arbeitsunfall

Giftige Dämpfe in Klinikkeller - Feuerwehr rückt an

Eine Reinigungskraft schüttet zwei Putzmittel in einer Klinik zusammen. Kurz danach muss die Feuerwehr anrücken. Was hinter dem Vorfall steckt.

Die Einsatzkräfte betreten den Raum mit speziellen Schutzanzügen. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Die Einsatzkräfte betreten den Raum mit speziellen Schutzanzügen. (Symbolbild)

Konstanz (dpa/lsw) - Wegen giftiger Dämpfe ist die Feuerwehr zu einer Klinik in Konstanz gerufen worden. Zwei Reinigungsmittel seien dort miteinander vermischt worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Reinigungskraft, die in dem Raum gearbeitet hatte, klagte demnach über Reizungen der Augen und Atemwege. Einsatzkräfte brachten die Frau in die Notaufnahme der Klinik. 

Bei Messungen stellten die Einsatzkräfte eine erhöhte Konzentration von Chlorgas fest. Mit Schutzanzügen brachten die Feuerwehrleute die ausgetretene Flüssigkeit sowie die dazugehörigen Kanister ins Freie. Dort sei die reizende Flüssigkeit vom Gefahrstoffbeauftragten der Klinik entgegengenommen worden, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr. Er werde sich nun um die fachgerechte Entsorgung kümmern. 

Nach dem Vorfall sei der Kellerraum des Krankenhauses gründlich gereinigt worden. Die Polizei geht derweil von einem Arbeitsunfall aus. Laut Feuerwehr war der Klinikbetrieb während des rund viereinhalbstündigen Einsatzes nicht beeinträchtigt. Eine Gefahr für Patienten habe zu keinem Zeitpunkt bestanden.

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