Giraffen-Nachwuchs im Opel-Zoo: Kalb Kianga geboren

Kronberg (dpa/lhe) - Im Opel-Zoo haben die Netzgiraffen Nachwuchs bekommen - zum ersten Mal seit 1984. Am vergangenen Montag sei das Kalb dort auf die Welt gekommen, teilte der Zoo nun mit. Die Tierpfleger gaben dem Weibchen den afrikanischen Namen Kianga, was Sonnenschein bedeutet. Die ersten Tage seines Lebens verbrachte sie demnach in einer geschützten Box, wird jetzt aber regelmäßig im Giraffenhaus zu sehen sein und dort die Umgebung erkunden. Wenn das Wetter günstig sei, gehe es für Kianga bald nach draußen in die Außenanlage, wo sie auch die Gnus, Zebras und Impalas kennenlernen könne.