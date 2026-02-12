Gladbachs Sturmflaute: «Brauchen Spieler, die Tore schießen»

Mönchengladbach (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach will im Spiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr, Sky) seine Negativserie von fünf Spielen ohne Sieg beenden. Mit drei Unentschieden in diesen fünf Spielen sind die Gladbacher in der Tabelle abgerutscht und haben nur noch drei Punkte Vorsprung vor dem Abstiegsrelegationsrang.

Der aus Malmö ausgeliehene Neuzugang Hugo Bolin (22) gilt als Kandidat für die Startelf. Der schwedische Offensivspieler hatte zuletzt beim 1:1 in Leverkusen seine ersten elf Minuten absolviert. «Hugo hat das gewisse Extra, er ist ein Spieler mit großer Qualität», sagt Trainer Eugen Polanski.

Sechs Spieler fallen aus

Mit dem gelbgesperrten Abwehrspieler Kevin Diks, den Angreifern Tim Kleindienst, Robin Hack, Giovanni Reyna und Nathan Ngoumou sowie dem Neuzugang Alejo Sarco (alle verletzt) fehlen den Gladbachern sechs Spieler. Haris Tabakovic, mit zehn Treffern Gladbach erfolgreichster Torschütze, hat in den vergangenen fünf Spielen nur ein Tor beitragen können. «Wir üben im Training Abschlüsse und brauchen Spieler, die Tore schießen», sagt Polanski.

Böse Erinnerungen an das Hinspiel