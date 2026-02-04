Wetter

Glätte verursacht Unfälle in der Region Heilbronn

Gegen Bäume, Autos oder Baustellenabsperrungen: Glatte Straßen sorgen in der Region Heilbronn für einige Unfälle. Dabei kommt es nicht nur zu Sachschäden.

In Heilbronn kam es aufgrund von Glätte zu mehreren Unfällen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
In Heilbronn kam es aufgrund von Glätte zu mehreren Unfällen. (Symbolbild)

Heilbronn (dpa/lsw) - Spiegelglatte Straßen haben in der Nacht in der Region Heilbronn zu zahlreichen Verkehrsunfällen geführt. Seit dem späten Abend registrierte die Polizei mehrere Einsätze, vor allem wegen glatter Fahrbahnen.

Bei Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) überschlug sich ein Auto und blieb auf dem Dach liegen. Eine Verletzte gab es bei einem Unfall in Erlenbach (Kreis Heilbronn), bei dem eine Autofahrerin gegen einen Baum gefahren war.

Glätte noch bis in den Vormittag hinein

Ein Auto prallte in Heilbronn gegen eine Baustellenabsperrung - auch dort war Glätte der Auslöser. In Boxberg (Main-Tauber-Kreis) rutschte ein Wagen in einen Graben, in Hardheim (Neckar-Odenwald-Kreis) stießen zwei Autos zusammen.

Nach Angaben der Polizei entstand überwiegend Schaden an den Fahrzeugen. Der Deutsche Wetterdienst warnt bis in den Vormittag hinein vor Glätte in Baden-Württemberg.

