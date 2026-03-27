Landkreis Calw

Glätteunfall im Schwarzwald geht glimpflich aus

Glätte wird mehreren Autofahrern im Schwarzwald zum Verhängnis – verletzt wird niemand. Doch die Bergung der Wagen gestaltet sich aufwendig.

Der Glätteunfall im Schwarzwald ging glimpflich aus. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Der Glätteunfall im Schwarzwald ging glimpflich aus. (Symbolbild)

Simmersfeld (dpa) - Ein Glätteunfall im Schwarzwald ist am Abend glimpflich ausgegangen. Ein 25 Jahre alter Autofahrer geriet in einer Kurve in Simmersfeld im Landkreis Calw wegen Glätte auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit einem anderen Auto zusammen, wie die Polizei berichtete. 

Zwei nachfolgende Autofahrer wurden ebenfalls in den Unfall verwickelt. Lediglich einer 34-jährigen Fahrerin gelang es, noch rechtzeitig anzuhalten. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Die Bergungsarbeiten seien jedoch aufgrund der Vielzahl der beteiligten Wagen aufwendig. Die B294 müsse bis nach Mitternacht voll gesperrt bleiben, hieß es.

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