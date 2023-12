Glatter Start - Dann wolkig und milder am Wochenende

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einem regnerischen Freitag erwartet die Menschen in Hessen zum Wochenende ein milderes Wetter mit Wechsel von Regen und Wolken. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es am Freitag bei Temperaturen zwischen zwei und vier Grad noch zu Glatteisbildung durch Schneeregen kommen. In der Nacht zum Samstag hört der Regen weitgehend auf, im Bergland ist noch mit Glätte durch überfrierende Nässe zu rechnen.