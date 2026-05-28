Schwer verletzt

Gleitschirmflieger stürzt bei Landung zehn Meter tief ab

Während des Landeanflugs wird ein Gleitschirmflieger von einer Windböe erfasst und schwer verletzt. Die Polizei gibt dennoch teilweise Entwarnung.

Der Gleitschirm wurde wohl von einer Windböe erfasst und verdreht. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Der Gleitschirm wurde wohl von einer Windböe erfasst und verdreht. (Symbolbild)

Todtnau (dpa/lsw) - Ein Gleitschirmflieger ist nahe Todtnau (Kreis Lörrach) während der Landung abgestürzt und verletzt worden. Der 34-Jährige fiel aus etwa zehn Metern Höhe, wie die Polizei mitteilte. 

Der Mann sei gerade im Landeanflug in der Nähe eines Parkplatzes gewesen, als sein Schirm wohl von einer Windböe erfasst wurde. Er habe sich dadurch verdreht und sei abgestürzt. 

Der 34-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr bestehe nicht.

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