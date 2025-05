Ruhestörung

Glockengeläut in der Nacht stört Anwohner in Hanau

Habemus Papam: Am Donnerstagabend stand der neue Papst fest. Dass nach der Papstwahl Kirchenglocken läuten, ist nicht unüblich. Doch in Hanau war das wohl mitten in der Nacht nicht geplant.