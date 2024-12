Glück wird in Kommunen großgeschrieben

Kassel/Gießen (dpa/lhe) - Glück ist mess- und lernbar - und das in Hessen an gleich mehreren Stellen. So rangieren Kassel und der Landkreis Gießen nach einer kürzlich veröffentlichten Umfrage in Sachen Lebenszufriedenheit ganz oben. Das wollen beide Kommunen mit ins Jahr 2025 nehmen.