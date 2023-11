«Glücksatlas»: Hessen gehört zu glücklichsten Bundesländern

Frankfurt/Main/Berlin (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen zählen einer Studie zufolge zu den zufriedensten in Deutschland. Im Vergleich der Bundesländer nimmt Hessen beim Thema Lebenszufriedenheit den vierten Platz ein - und klettert damit aus dem Mittelfeld zurück an die Spitze. Das geht aus dem neuen «Glücksatlas» hervor, der am Donnerstag vorgestellt wurde. Die Studie hat die Universität Freiburg in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Klassenlotterie erstellt.