Glücksgefühle-Festival: So kommt man hin, das wird geboten

Hockenheim (dpa/lsw) - Der französische Star-DJ David Guetta («Titanium»), Sängerin Ayliva («Wunder») und Popsänger Mark Forster («Beste») sind die Topstars des Glücksgefühle-Festivals vom 3. bis zum 6. September auf dem Hockenheimring. Ex-Fußballnationalspieler Lukas Podolski und der Musikmanager Markus Krampe organisieren das Festival seit 2023.

Foto: Uwe Anspach/dpa Ex-Fußballnationalspieler Lukas Podolski organisiert das Festival seit 2023 mit Musikmanager Markus Krampe. (Archivbild)

Im vergangenen Jahr kamen laut Veranstalter rund 250.000 Besucherinnen und Besucher. Was in diesem Jahr erstmals geboten wird, was die Karten kosten und wie Besucher am besten auf das Festivalgelände kommen:

Sind noch Karten erhältlich und was kosten sie?

Laut Veranstalter ist das Festival mit weniger als 1.000 noch verfügbaren Tickets fast ausverkauft. Bereits Ende Juli hieß es, dass von 250.000 Tickets nur noch 8.000 erhältlich seien. Tagestickets gibt es laut Veranstalter im Moment nur noch ab 149 Euro. Für das ganze Wochenende kosten Tickets ab 259 Euro (pro Person bei einem Gruppenticket für vier Personen).

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Können Karten noch über den Resale erworben werden?

Es gibt einen offiziellen Resale. Auf der entsprechenden Website können die verschiedenen Ticketkategorien im organisierten Weiterverkauf erworben werden.

Wann treten die größten Stars des Festivals auf?

Am Freitag:

Ayliva

Marteria

Scooter

Ski Aggu

Andreas Gabalier

Mia Julia

Am Samstag:

David Guetta

Mark Forster

Jazeek

No Angels

Culcha Candela

Max Giesinger

Was ist neu in diesem Jahr?

Die Cloud 9 Stage wurde laut Veranstalter neu gestaltet: So können Besucherinnen und Besucher erstmals mit einem Sky Access Ticket die DJ-Sets direkt von der Bühne der Cloud 9 Stage aus erleben. Das Cloud 9 Sky Access Ticket kostet 149 Euro (für das ganze Wochenende) und setzt ein Festival-Ticket voraus.

Zudem gibt es demnach ein neues bargeldloses Bezahlungssystem. Dabei können Besucherinnen und Besucher ihr Guthaben vor und während des Festivals aufladen und bargeldlos bezahlen.

Was ist abseits der Musik noch geboten?

Neben den drei großen Musikbühnen gibt es laut Veranstalter unter anderem einen XXL-Kettenflieger, ein Riesenrad, eine Zipline über den gesamten zentralen Bereich des Festivalgeländes, den Technobus, die Motocross-Freestyle-Stuntshow und Poldis Sports Club.

Gibt es Zugangsbeschränkungen für Kinder und Jugendliche?

Aufgrund von Jugendschutz- und Sicherheitsgründen müssen Besucher des Festivals 18 Jahre alt sein. Kinder und Jugendliche dürfen nicht auf das Festivalgelände – auch nicht in Begleitung von Erziehungsberechtigten, wie der Veranstalter mitteilt.

Was darf ich mitnehmen auf das Festivalgelände?

Portemonnaie

Schlüssel

Faltbare Flaschen (bis 500 Milliliter)

Mobiltelefone

Kleine Powerbanks

Händedesinfektion (bis 50 Milliliter)

Kleine Gürtel- oder Bauchtaschen

Kleine Handtaschen

Clear Bags (bis DIN A4)

Und was nicht?

Taschen größer als DIN A4

Bengalos

Waffen

Essen

Laserpointer

Sitzmöbel

Selfie-Sticks

Getränke

Kameras mit Wechsel-Objektiv

Was kostet Essen und Trinken auf dem Festivalgelände?

Der Veranstalter äußerte sich im Vorfeld nicht zu Preisen und zur Auswahl an Getränken und Speisen. Allerdings verwies er darauf, dass es erneut kostenlose Trinkwasserstationen auf dem gesamten Festival- und Camping-Gelände geben werde.

Bezahlt wird demnach mit einem digitalen Bezahlsystem ohne Bargeld. «Glücks-Coins» würden auf dem Chip des personalisierten Festivalbands gespeichert. Dies sei grundsätzlich das einzige Zahlungsmittel auf dem Festivalgelände. Besucherinnen und Besucher können demnach ihr Guthaben bereits vor dem Festival online aufladen. Nach dem Ticket-Scan wird es automatisch auf das Festivalband übertragen.

Foto: Sascha Thelen/dpa Das Festival findet vom 3. bis 6. September 2026 statt. (Archivbild)

Wie kommt man am besten zum Festival?

Tickets für das Festival sind zugleich auch Tickets für Bus, Straßenbahn sowie RE, RB und S-Bahn im gesamten Gebiet des Verkehrsverbandes Rhein-Neckar (VRN), wie der VRN mitteilte. So halten die S6 und die S9 sowie zeitweise die S12 am Bahnhof Hockenheim. Der Bahnhof Hockenheim ist demnach mit diesen Linien ohne Umsteigen aus Mannheim und Karlsruhe erreichbar.

Zudem stehen die Regio-Buslinie 798 von und nach Speyer und Wiesloch-Walldorf sowie die Buslinie 717 von und nach Heidelberg und Speyer zur Verfügung, wie der VRN mitteilte. Der Weg vom Bahnhof Hockenheim bis zum Festivalgelände dauert zu Fuß demnach rund 30 Minuten. Für die aufgeführten Bus- und Bahnlinien will der VRN auch Zusatzverkehr anbieten.

Zudem gibt es die Möglichkeit, über die Internetseite www.partybusse.de fündig zu werden sowie über die App Slinger das offiziell koordinierte Mitfahrangebot für die An- und Abreise zu nutzen, wie der Veranstalter mitteilt.

Wie sieht es mit Parkplätzen aus?

Das Parken auf den offiziellen Parkplätzen ist laut Veranstalter kostenlos. Wer mit dem eigenen Auto anreisen will, sollte demnach zuvor unbedingt die Festival-App «Glücksgefühle Festival» installieren. Diese enthält das Nunav-Tool, das auch bei der Anreise zum richtigen Campingplatz und dem richtigen Parkplatz über die entsprechenden Routen hilft.

Und wie kommen Besucher auf dem Gelände von A nach B?