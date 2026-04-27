Verbraucher

Go Asia ruft Sushireis wegen Mineralölrückständen zurück

Rückruf bei Go Asia: In Sushireis wurden erhöhte Mineralrückstände festgestellt. Was Käufer jetzt wissen müssen und wie der Umtausch funktioniert.

Das Portal «Lebensmittelwarnung» meldete die Rückrufaktion. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
Das Portal «Lebensmittelwarnung» meldete die Rückrufaktion. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Wegen der Überschreitung von Grenzwerten für Mineralölbestandteile ruft die Supermarktkette Go Asia Sushireis zurück. Betroffen sei die 1-Kilo-Packung des Produktes «Shinode Original Premium Sushi Rice» der Marke Sun Clad mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 4. April 2027, wie das Portal lebensmittelwarnung.de meldete. 

Verkauft wurde der Reis nach derzeitigem Stand in allen Bundesländern bis auf Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Das Produkt könne in allen Filialen der Kette zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde erstattet.

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