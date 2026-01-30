Eingewanderte Tierart

Goldschakal streift nun auch durch den Kreis Biberach

Ein neuer Goldschakal in Baden-Württemberg - diesmal im Osten des Landes. Was man über das Tier wissen sollte.

Goldschakale streunen vermehrt durch Baden-Württemberg. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa
Goldschakale streunen vermehrt durch Baden-Württemberg. (Symbolfoto)

Biberach (dpa/lsw) - Der Goldschakal fühlt sich in Baden-Württemberg mehr und mehr heimisch: Jetzt wurde erstmals ein Exemplar im östlichen Landkreis Biberach nachgewiesen. Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg habe eine Fotoaufnahme des Tieres als sicheren Nachweis bestätigt, informierte das Landratsamt Biberach.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der ursprünglich aus Südosteuropa und Kleinasien stammende Goldschakal ist ein mittelgroßer Wildhund und ähnelt in seinem Erscheinungsbild Fuchs und Wolf. Die hundeartige Tierart erreicht durchschnittlich ein Gewicht zwischen 8 und 16 Kilogramm. Zum Vergleich: Ein Wolf wiegt zwischen 25 und 35, ein Fuchs zwischen 4,6 und 7,7 Kilogramm. Damit ist der Goldschakal deutlich kleiner als der Wolf. Mit ihm ist er allerdings enger verwandt.

Es kommen immer mehr Wildhunde seit 2018 

Der erste Nachweis eines Goldschakals (Canis aureus) in Baden-Württemberg gelang laut der FVA im Jahr 2018. Seitdem wurde die Anwesenheit der Art im Land regelmäßig bestätigt. In den Jahren 2020 und 2021 wurde ein einzelner territorialer Goldschakalrüde im Landkreis Ravensburg nachgewiesen. 2021 wurde im Schwarzwald-Baar Kreis erstmals die Paarbildung und Reproduktion belegt. Dies war die erste nachweisliche Reproduktion in ganz Deutschland. Auch in den Folgejahren konnten dort Welpen nachgewiesen werden. Im Jahr 2024 wurde auch im Landkreis Konstanz die Reproduktion der Tierart bestätigt. 

Erst Ende September 2025 war im Ortenaukreis erstmals ein Goldschakal nachgewiesen worden. Das Tier wurde im Wald der Gemeinde Sasbach, unweit der Hornisgrinde, von einer Wildkamera fotografiert. Der Goldschakal ist eine in Deutschland geschützte Tierart.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vogelgrippe bei Graugans im Landkreis Heilbronn nachgewiesen
Tierseuche

Vogelgrippe bei Graugans im Landkreis Heilbronn nachgewiesen

Die Vogelgrippe breitet sich in Deutschland aus. Nun wurde im Landkreis Heilbronn eine infizierte Graugans entdeckt. Was das für das Infektionsrisiko bedeutet.

05.11.2025

Elch streift durch den Schwarzwald - wird er heimisch?
Herkunft des Tieres unklar

Elch streift durch den Schwarzwald - wird er heimisch?

Ein einzelner Elch im Schwarzwald sorgt für Gesprächsstoff. Warum Wildtier-Experte Maximilian Lang entspannt bleibt und welche Risiken dennoch bestehen.

10.10.2025

Hasenpest im Landkreis Biberach nachgewiesen
Tierseuche

Hasenpest im Landkreis Biberach nachgewiesen

Im Landkreis Biberach ist ein an Hasenpest erkrankter Feldhase gefunden worden. Die Krankheit ist auch auf den Menschen übertragbar.

18.06.2025

Tiere

Seltener Goldschakal im Spessart nachgewiesen

27.11.2023

Tiere

Vogelgrippe: Stallpflicht im Kreis Biberach

28.04.2023