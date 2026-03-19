Wintersport

Gondelabsturz: Ermittler sichern Klemme und prüfen Videos

Nach dem Gondelabsturz in der Schweiz sichern Ermittler wichtige Bauteile und prüfen Videomaterial. Was bisher über den Hergang bekannt ist.

Eine Klemme der Gondel kollidierte wohl mit Rollen an einem Mast. Foto: Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa
Eine Klemme der Gondel kollidierte wohl mit Rollen an einem Mast.

Engelberg (dpa) - Der Absturz einer Skilift-Gondel in der Schweiz ist nach ersten Erkenntnissen der schweizerischen Unfalluntersuchungsstelle (Sust) auf einen Zusammenstoß zurückzuführen. Er soll zwischen einer Klemme, mit der die Unglücksgondel am Seil befestigt war, und Rollen an einem Mast passiert sein, über die das Seil geführt wird, zitiert der Sender SRF die Sust. Weshalb es zu dem Zusammenstoß kam, werde noch untersucht, sagte der Sust-Untersuchungsleiter Phillippe Thürler demnach.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Am Mittwoch hatte sich im Skigebiet Engelberg eine Gondel vom Seil gelöst und war einen Hang hinuntergestürzt. Eine 61 Jahre alte Frau kam dabei ums Leben.

Die Ermittler hätten die Klemme der abgestürzten Kabine sichergestellt, zitiert der Sender den Experten weiter. Zudem würden Daten der Windmessanlagen und Videos ausgewertet. Sofortmaßnahmen seien nach den Erkenntnissen bei der betroffenen Bahn oder ähnlichen Seilbahnen nicht geplant.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach dem Unglück in der Schweiz: Wie sicher sind Seilbahnen?
Wintersport

Nach dem Unglück in der Schweiz: Wie sicher sind Seilbahnen?

Was führte zum Seilbahn-Unglück mit dem Gondelabsturz in der Schweiz? Es gibt erste Erkenntnisse. Und klar ist: Die Vorschriften sind sehr streng und solche Unglücke kommen nur selten vor.

vor 10 Minuten

Unfälle

Ein Toter bei Gondelabsturz in der Schweiz

18.03.2026

Drei Tote nach Gondelabsturz - Gedenken am Unglücksort
Arbeitsunfall

Drei Tote nach Gondelabsturz - Gedenken am Unglücksort

Wie konnte es zu dem Gondelabsturz auf einer Brückenbaustelle mit drei Toten kommen? Viele Fragen sind offen. Fest steht nur: Laut den Ermittlern ist ein Stahlseil gerissen.

21.05.2025

Österreich

Nach Gondelabsturz ein Opfer weiter in Lebensgefahr

Für vier Skifahrer wird die Fahrt mit der Gondel zum Alptraum. Ein Baum stürzt auf das Tragseil und lässt ihre Kabine abstürzen. Ein Mann ist noch in kritischem Zustand.

10.01.2024

Unglück

Vier Schwerverletzte bei Gondelabsturz in Österreich

Das Traumwetter lockte im Ötztal viele auf die Piste. Für vier Skifahrer wurde die Fahrt mit der Gondel zum Horrortrip.

09.01.2024