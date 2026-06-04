Fronleichnam

Grauer und nasser Feiertag - wann es wieder schöner wird

Gewitter, Regen, dichte Wolken: Die aktuelle Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes klingt fast schon düster. Doch eine Besserung ist bereits in Sicht.

Der Feiertag kommt noch nass daher, am Wochenende soll es besser werden. (Archivbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Der Feiertag kommt noch nass daher, am Wochenende soll es besser werden. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Für Spaziergänger und Wanderer gilt am Fronleichnams-Feiertag: den Regenschirm nicht vergessen. Der Donnerstag bietet dichte Wolken, etwas Sonne am ehesten Richtung Allgäu. Von Westen kommt immer öfter Regen, am Nachmittag und Abend wird es überall nass, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. Vor allem auf der Schwäbischen Alb und in Baden kann es teils zu einzelnen, mitunter auch kräftigen Gewittern kommen. 

Die Höchstwerte gehen laut DWD von 16 Grad im Bergland bis 22 Grad am Rhein. Dazu kommt in Böen starker bis stürmischer Südwestwind, bei Gewittern und auf den Schwarzwaldgipfeln Sturm- oder schwere Sturmböen. Lokal ist zudem auch Starkregen und Hagel möglich.

Im Bergland wird es richtig frisch

In der Nacht zum Freitag soll es in der Südosthälfte noch längere Zeit Regen geben, sonst einzelne Schauer, anfangs noch Gewitter. Die Tiefstwerte liegen bei voraussichtlich 13 bis 9, im Bergland bei 7 Grad. Dabei lässt der Wind überall nach.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Am Freitag bleibt es weiter wolkig bis stark bewölkt mit Schauern, vereinzelt auch kurzen Gewittern. Zum Abend hin soll es laut DWD weitgehend trocken werden, dann auch öfter sonnig. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 17 und 21, im Bergland um 15 Grad. Dazu kommt mäßiger, mitunter frischer Wind aus West bis Nordwest, in Böen stark. In der Nacht zum Samstag ist es meist gering bewölkt. Die Tiefstwerte liegen dann laut Vorhersage bei 10 bis 6 Grad.

Erst nass, dann wärmer

Am Samstag erwartet der DWD von Südwesten her rasch wieder dichte Wolken und etwas Regen. Nachmittags soll es zumindest gelegentlich Sonne geben. Es sind jedoch weiterhin Schauer oder einzelne Gewitter möglich. Mit 20 bis 24, im Bergland um 18 Grad soll es auch etwas wärmer werden. Dazu kommt schwacher bis mäßiger, von Ost auf Südwest bis West drehender Wind.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wo Gewitter und Starkregen die Frühlingsfreude stören können
Wetter in Baden-Württemberg

Wo Gewitter und Starkregen die Frühlingsfreude stören können

Nach milden Temperaturen drohen zur Wochenmitte mehr Wolken, Schauer und teils sogar Frost im Südwesten. Wo es besonders unbeständig wird, verrät die aktuelle Prognose.

10.03.2026

Feiertag läutet Herbst-Wochenende mit Sturm und Regen ein
Wetterbericht

Feiertag läutet Herbst-Wochenende mit Sturm und Regen ein

Wetterumschwung am langen Wochenende: Nach einem ruhigen Start drohen Gewitter und stürmische Böen. Was Ausflügler jetzt wissen müssen.

03.10.2025

Schauer, Starkregen, Gewitter - wann kommt die Sonne zurück?
Wettervorhersage

Schauer, Starkregen, Gewitter - wann kommt die Sonne zurück?

Nach sonnigen Sommertagen kommt der Regen laut Vorhersage zurück. Der DWD rechnet zeitweise mit Unwettern durch heftigen Starkregen. Immerhin: Die Sonne steht schon wieder in den Startlöchern.

20.08.2025

Wolken, Regen und Gewitter zum Wochenbeginn
Wetter

Wolken, Regen und Gewitter zum Wochenbeginn

Am Wochenende scheint immerhin zum Teil die Sonne. In der neuen Woche dürfte sie sich seltener blicken lassen, stattdessen wird es eher grau und nass. Wann wird es wieder freundlich?

20.07.2025

Vorhersage

Wetterdienst: Regen und Gewitter in Deutschland

Nach dem Pfingstwochenende erwartet die Menschen in Deutschland weiter unbeständiges und ungemütliches Wetter. Wie sieht es in den Überschwemmungsgebieten aus?

20.05.2024