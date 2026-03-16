Leichenfund

Grausiger Fund am Bachufer: Leiche entdeckt

Eine Leiche wird am Enzufer entdeckt. Nun prüft die Polizei, ob es sich um einen Vermissten handelt. Auch viele andere Fragen sind noch offen.

Die Leiche war am Samstagmittag beim Ortsausgang von Enzberg, einem Stadtteil Mühlackers, in Richtung Niefern gefunden worden.(Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa
Die Leiche war am Samstagmittag beim Ortsausgang von Enzberg, einem Stadtteil Mühlackers, in Richtung Niefern gefunden worden.(Symbolbild)

Mühlacker (dpa/lsw) - Passanten haben am Ufer der Enz bei Mühlacker (Enzkreis) eine Leiche entdeckt. Es ist allerdings noch unklar, um wen es sich bei dem toten Mann handelt, wie eine Polizeisprecherin sagte. «Wir können weder ein Fremdverschulden noch einen Suizid ausschließen», sagte sie. Die Polizei erhofft sich genauere Ergebnisse zu Identität und Todesursache von der Obduktion. Zuvor hatten die «Badischen Neuesten Nachrichten» und die «Pforzheimer Zeitung» über den Fund berichtet. 

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Die Leiche war am Samstagmittag beim Ortsausgang von Enzberg, einem Stadtteil Mühlackers, in Richtung Niefern gefunden worden. Die Polizei geht bislang davon aus, dass es sich bei dem Toten um einen Vermissten handelt.

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