Grenze zur Schweiz dicht: Polizei prüft Auto auf Sprengstoff
Die Autobahn zur Schweiz ist aktuell gesperrt. Die Polizei untersucht ein Auto auf Sprengstoff. Noch ist vieles unklar.
Rheinfelden (dpa) - Auf möglichen Sprengstoff untersucht die Polizei einen Wagen an der Grenze zur Schweiz. Wegen des Einsatzes sei die Autobahn am Grenzübergang Rheinfelden komplett gesperrt, sagte ein Polizeisprecher. Zur voraussichtlichen Dauer der Sperrung konnte er zunächst keine Einschätzung geben. Ebenfalls blieb unklar, wie die Beamten zu dem Sprengstoffverdacht kamen. Zuvor hatte die «Bild» berichtet.