Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth will mit aller Macht die letzten Schritte zum Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga gehen. «Es geht darum, das Ding über die Linie zu drücken», sagte Trainer Jan Siewert vor dem Gastspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim Karlsruher SC.