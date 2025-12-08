Bedrohungslage Größerer Polizeieinsatz in Mönchweiler Die Polizei ist in Mönchweiler im Schwarzwald-Baar-Kreis im Einsatz. Die Lage ist noch unklar. 08.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Carsten Rehder/dpa Laut Polizei besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Polizei und Feuerwehr Größerer Einsatz wegen angeblich radioaktiven Stoffs Rund 200 Einsatzkräfte wurden nach Taunusstein gerufen, Häuser wurden geräumt und Straßen gesperrt. Am Ende konnte nichts Gefährliches gefunden werden. 25.08.2025 Verkehr Unfall mit zwei Verletzten - Frau mit 1,6 Promille unterwegs Eine 23-Jährige ist im Schwarzwald-Baar-Kreis unterwegs. Kurze Zeit später sind zwei Menschen verletzt. 02.08.2025 Südbaden Polizeieinsatz im Landkreis Konstanz - Lage noch unklar An der Grenze zur Schweiz ist die Polizei mit mehreren Kräften im Einsatz. Die Lage vor Ort ist noch unklar. 16.04.2025 Bei NS-Dokuzentrum Größerer Polizeieinsatz in Münchner Innenstadt In der Nähe des NS-Dokuzentrums in München läuft ein größerer Polizeieinsatz. Die Beamten bitten, den Bereich zu meiden. 05.09.2024 Schwarzwald Bedrohungslage - Haus in Gaggenau von Polizei umstellt Wegen einer Bedrohungslage läuft ein stundenlanger Polizeieinsatz in Gaggenau. Beamte umstellen das Haus. Der Verdacht: Es könnten Waffen im Haus sein. Vom Verdächtigen fehlt aber jede Spur. 25.01.2024