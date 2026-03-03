Volleyball

Gross und Grote unterschreiben in Stuttgart neue Verträge

Allianz MTV Stuttgart treibt seine Personalplanung an. Der unterlegene Pokal-Finalist setzt auf Kontinuität.

Jasmine Gross (l) bleibt beim MTV Stuttgart. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Jasmine Gross (l) bleibt beim MTV Stuttgart. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Kurz nach dem verpassten Pokalsieg hat Volleyball-Spitzenclub Allianz MTV Stuttgart die Verträge mit zwei US-Amerikanerinnen verlängert. Mittelblockerin Jasmine Gross und Diagonalangreiferin Lydia Grote werden auch in der kommenden Spielzeit für den Bundesligisten spielen, wie MTV Stuttgart mitteilte. Nach der Niederlage im Pokal-Finale am vergangenen Wochenende gegen Suhl streben die Stuttgarterinnen in dieser Saison noch die deutsche Meisterschaft an.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite