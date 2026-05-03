Großbrand in Neu-Isenburg – Millionenschaden bei Kfz-Betrieb
Eine Werkstatt in Flammen, Warnung an die Bevölkerung: Bei einem Brand in einem Kfz-Betrieb in Neu-Isenburg ist ein Schaden von mehr als einer Million Euro entstanden.
Neu-Isenburg (dpa/lhe) - Bei einem Brand auf dem Gelände eines Kfz-Betriebs in Neu-Isenburg (Landkreis Offenbach) ist ein Schaden von mehr als einer Million Euro entstanden. Verletzt worden sei nach bisherigen Erkenntnissen niemand, wie die Polizei mitteilte.
Das Feuer war demnach am Sonntagnachmittag ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen gerieten im Außenbereich gelagerte Altreifen in Brand, die Flammen griffen anschließend auf ein Werkstattgebäude über.
Eine weithin sichtbare Rauchwolke führte zu einer Warnung an die Bevölkerung, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Hinweise auf Personen im Gebäude hätten sich nicht bestätigt, hieß es weiter. Acht Einsatzkräfte seien vorsorglich medizinisch untersucht worden. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.